Требования ультраортодоксов и цугцванг Нетаниягу. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Наблюдая за политическими решениями нынешней коалиции и ее составляющими, трудно избавиться от ощущения, что они находятся под влиянием постоянно действующего механизма саморазрушения, который не позволяет им использовать даже самые выгодные моменты для стабилизации положения. Особенно очевидно это проявляется вокруг бюджетных баталий, когда речь заходит о реальном влиянии партий, о возможности получить средства на реализацию проектов, когда отрываются просторные горизонты, красиво раскрашенные коалиционными соглашениями.

Операция "Щит и стрела" завершилась весьма успешно для Биньямина Нетаниягу. Реальные итоги операции оценивать должны военные специалисты, и они сходятся в том, что достигнут тактический успех, который очевидно не приведет к стратегическим изменениям в противостоянии Израиля и сектора Газы. Израильтяне однако положительно оценили итоги операции, что не замедлило сказаться на результатах опросов общественного мнения, в которых "Ликуд" сократил до нуля отставание от "Махане Мамлахти", блок нынешней коалиции в целом немного сократил отставание от блока оппозиции, а показатели Нетаниягу в качестве кандидата на пост премьер-министра стали улучшаться. Но операция закончилась, и вернулись суровые будни. С бюджетом, коалиционными деньгами, непризывом харедим и юридической реформой. Всё вернулось на круги своя.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Этот текст пишется до того, как опубликованы результаты пятничных опросов, но готов рискнуть предположить, что положительная для действующей коалиции тенденция в лучшем случае не набирает обороты, а в худшем уже сошла на нет. (см. пятничный опрос "Маарива" – прим.ред.)

На этой неделе вновь, уже не в первый раз, столкнулись три явления, которые делают нынешнюю политическую ситуацию Биньямина Нетаниягу особенно тяжелой. С одной стороны, он целиком и полностью зависит от ультраортодоксальных партий. К этой ситуации ему не привыкать, и он давно научился извлекать из нее политические дивиденды, однако в настоящий момент ситуация вышла из-под контроля.

"Яадут а-Тора" и ШАС умело использовали тот факт, что коалиционные переговоры вел с ними Ярив Левин, которому нужно было заручиться их поддержкой юридической реформы. Взамен он согласился почти на все их бюджетные требования, и сейчас пришла пора платить. Ультраортодоксы действительно не требуют почти ничего, что им не было обещано в ходе коалиционных переговоров. То ли премьер-министр не верил в то, что они потребуют все до последнего шекеля, то ли переоценил свою силу убеждения, но сейчас ситуация дошла до той точки, что даже Нетаниягу произнес легендарную фразу бывшего министра финансов Игаля Горовица: "У меня нет" (имеется в виду, нет денег на ваши требования). В ответ в "Агудат Исраэль" пригрозили не голосовать с коалицией. То, что аппетиты ультраортодоксов чрезмерны, подтверждает и тот факт, что министр финансов Бецалель Смотрич, которого никто не заподозрит в оголтелом антиклерикализме, пригрозил подать в отставку, если последние требования харедим будут выполнены. Если переполнилась чаша терпения Смотрича, то что говорить о простых избирателях?

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

При этом Нетаниягу не может без ультраортодоксов, и они отлично это понимают. Никто в оппозиции не оценит подвига Нетаниягу, если тот откажет "Яадут а-Тора" в милости. Очень может быть, что Ицхак Гольдкнопф блефует, ведь, в конце концов, и его партии в случае выборов ничто хорошее не грозит. Но нельзя забывать, что в отличие от обычных партий, решения у ультраортодоксов принимают люди духовные – раввины. Их мотивировки и процессы принятия решений далеко не всегда прозрачны и понятны. Нетаниягу предпочитает этого не проверять.

В противостоянии харедим и не харедим наступил очередной критический момент. Причина даже не в бюджетных требованиях, и не в законе об арноне, и не в демагогии, немалая толика которой присутствует в обсуждении всех этих вопросов. Это все вторично. Главное заключается в том, что лидеры уличного протеста, почувствовавшие определенную усталость общества от обсуждения темы реформы, ищут новые пути борьбы с правительством Нетаниягу, а точнее сказать, новые поводы. Ультраортодоксы – это всегда удобная мишень, они умеют делать эту мишень особо привлекательной.

Зависимость Нетаниягу от ультраортодоксов, их непомерные аппетиты и готовность общества услышать антиклерикальную риторику оппозиции делает ситуацию Нетаниягу почти безвоздушной. В шахматах есть положение, которое называется цугцванг, когда любой шаг ухудшает положение играющего. В похожей ситуации оказался сейчас Нетаниягу. И дело не только в харедим. Итамар Бен-Гвир продолжает устраивать кризис за кризисом, судя по всему, рассчитывая таким образом поправить свой пошатнувшийся рейтинг.

adv_15 incontent_3

adv_16 m_ar_3

В окружении Нетаниягу раздражены. "Так работать нельзя. Если так будет продолжаться, мы на пути к выборам", – сказал на этой неделе один из советников Нетаниягу Бен-Гвиру. Тот, по свидетельствам очевидцев, лишь пожал плечами. Вряд ли в коалиции будут спешить на выборы, но сам факт того, что об этом заходит речь, очень опасен. Выборы, о которых говорят, даже в форме спекуляции, меньше чем через полгода после начала работы правительства, как правило, наступают гораздо раньше запланированного срока.

В оппозиции, разумеется, хотят ковать железо, пока оно горячо. Авигдор Либерман прекрасно понимал, что закон о всеобщем призыве имеет ноль шансов быть утвержденным. Но лидер НДИ обозначил территорию, и можно предположить, что "призыв для всех" и "отделим религию от государства" станут главными лозунгами партии в ближайшее время. Это не удвоит представительство НДИ в Кнессете, но, как минимум, позволит сохранить позиции.

"Еш Атид" с той же целью опубликовал альтернативный проект бюджета, а в "Махане Мамлахти" продолжают фокусироваться на реформе и переговорах в президентской канцелярии. Об этом чуть позже.

adv_17 incontent_4

adv_18 m_ar_4

На левом краю оппозиции все пришло в движение. На этой неделе подал в отставку глава ХАДАШ-ТААЛ Айман Удэ. Формальным поводом стало "желание влить новую кровь" и "дать шанс на новое объединение арабских партий", но выглядит это объяснение не очень убедительно. Лидер партии подает в отставку, как правило, либо в начале каденции после поражения на выборах, либо ближе к ее завершению. Уход Удэ стал неожиданностью, и ни у кого нет реального объяснения этого шага. 14-й телеканал напомнил, что полгода назад против главы ХАДАШ-ТААЛ велось следствие. Связанные ли это события, станет известно через не очень продолжительное время.

Изменения в арабской политике гораздо более весомы и значимы, чем это кажется на первый взгляд. Достаточно вспомнить, что одним из двух факторов, решивших судьбу последних выборов, стало решение арабов расколоть Объединенный список. БАЛАД не преодолел электоральный барьер, и судьба блока противников Нетаниягу была предрешена. Последний гвоздь в гроб этого блока забила Мерав Михаэли, отказавшаяся баллотироваться единым списком с партией МЕРЕЦ. После выборов Михаэли объявила о намерении провести праймериз, когда всем было ясно, что после них партию возглавит иной лидер. На фоне борьбы с реформой юридической системы, политические просчеты Михаэли отошли на второй план даже в глазах ее товарищей по партии, однако сейчас, когда острота военных действий слегка потухла, однопартийцы приступили к осторожному (пока) устранению Михаэли. "Она производит не самое благоприятное впечатление на избирателей", – осторожно заявила депутат Наама Лазими. Начался бой за наследие главы "Аводы".

И вновь о коалиции. Мики Зоар заявил, что коалиция может развалиться лишь в том случае, если партнеры "Ликуда" продолжат вести себя безответственно. Поздно вечером 18 мая Нетаниягу призвал депутатов оставить в стороне язык угроз и громких требований. "Лучшего правительства не будет", – сказал премьер. Остается лишь дождаться реакции в коалиции на это заявление.

adv_19 incontent_5

adv_20 m_ar_5

При всей важности бюджетно-коалиционных драм, центр тяжести политической системы остается по-прежнему в президентской канцелярии, где коалиция и оппозиция продолжают переговоры по поводу того, что еще недавно было проектом реформы юридической системы.

Биньямин Нетаниягу хочет, чтобы эти переговоры не заканчивались никогда. Это освободит его от необходимости подписывать соглашение, из которого всем будет ясно, что реформа мертва (на иное соглашение не пойдет оппозиция), или решать вопрос, в случае срыва переговоров, об одностороннем продвижении реформы. Нетаниягу этого не хочет, но Ярив Левин настаивает, и глава правительства не хочет доводить отношения с главой минюста до увольнения последнего. В то же время, Нетаниягу не хочет (еще сильнее, чем видеть как Левин покидает минюст) односторонних шагов по реформе.

Именно поэтому Нетаниягу хочет вести переговоры вечно. Именно поэтому в последние дни обсуждается предложение о частичном или промежуточном соглашении. В рамках этой договоренности, после того, как завершится процесс переговоров по двум темам – закон о юридических советниках и закон об ограничении действия принципа крайней неприемлемости – переговоры по реформе будут заморожены до конца сессии. Сессия закончится в конце июля. А там и осенние праздники, и мы в ноябре. Полгода без дискуссий по реформе хочет выиграть Нетаниягу, но вряд ли он найдет партнера для такой сделки.

adv_21 m_ar_6

Это не единственное "творческое" предложение, которое сделала коалиция. Судя по сообщению Мати Тухфельда в газете "Исраэль а-Йом", Нетаниягу в обход Левина и даже без ведома последнего предложил оппозиции свою формулу решения самого главного вопроса – состава комиссии по выбору судей. Пять депутатов от коалиции, пять от оппозиции, и отставной судья Верховного суда, который будет иметь право окончательного решения. Несмотря на то, что судья этот будет назначаться министром юстиции, Левин категорически возражает против этого предложения. Еще больше он возражает против того, что оно было сделано без его ведома. В среду в зале пленарных заседаний Кнессета Биньямин Нетаниягу и Ярив Левин сидели рядом. Трудно было не заметить динамику охлаждения отношений между премьер-министром и когда-то наиболее приближенным к нему политиком. Кстати, дополнял "скульптурную группу" министр Исраэль Кац. Министр энергетики и инфраструктур нарушил многонедельное молчание и вновь стал делать публичные заявления, в том числе по вопросу о юридической реформе. Пока что он поддерживает Нетаниягу.

Если премьер-министру нужно продолжение переговоров, то оппозиции нужен взрыв. Бени Ганц и Гидеон Саар, а также Яир Лапид и остальные не могут себе позволить превратить переговоры в уютное убежище премьер-министра. Не исключено, что в ближайшее время мы станем свидетелями новых кризисов и бурь на переговорах, но окончательного срыва не хочет сейчас никто.

Тем временем, приближается момент голосования за новый состав комиссии по назначению судей. Формат избрания комиссии и ее структура остаются неизменными, однако в распоряжении коалиции есть джокер в виде предоставления оппозиции возможности назначить своего представителя в комиссию. Закона, обязующего предоставлять место оппозиции, нет, и это лишь вопрос того, насколько коалиция захочет вести себя по-джентльменски. Видимо не особо рассчитывая на благородство коалиции или памятуя о своем поведении в прошлую каденцию, в "Еш Атид" пошли ва-банк и заявили, что отсутствие представителя оппозиции в комиссии будет означать немедленное прекращение переговоров. Выборы еще не состоялись, а рабочая встреча переговорных групп уже отменена. И в этой теме Нетаниягу находится все в том же состоянии цугцванга – любой шаг только ухудшает его положение.

adv_22 m_ar_7

Не позднее 29 мая будет утвержден бюджет государства. Сразу после этого возобновится дискуссия не только по юридической реформе. На горизонте маячит дата, установленная судом, когда должен быть принят новый закон о призыве. По этому вопросу правительство также попросит об отсрочке. Выиграть время и не проиграть избирателей – это главная задача нынешнего правительства. "Может ли Нетаниягу сохранить коалицию и восстановить общественную поддержку? Возможны ли эти два процесса одновременно?", – спросил я на этой неделе в эфире "Кан РЭКА" Авива Бушински, бывшего советника Нетаниягу. Положительного ответа не последовало.