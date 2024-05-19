У министерства алии нет бюджета на ученых-репатриантов, но есть план поощрения репатриации ученых

Пресс-служба министерства алии и интеграции сообщила редакции NEWSru.co.il, что глава министерства Офир Софер работает над выделением бюджета на программу для ученых-репатриантов, которая прекратила действовать в минувшем году.

В пресс-службе также сообщают, что ведется работа над получением средств для трудоустройства репатриантов в сфере культуры и исскусства.

По словам пресс-секретаря министра Софера, в настоящий момент, в связи с антисемитизмом в университетах по всему миру, у государства Израиль есть возможность привлечь в страну множество ученых. По мнению представителя министра, это повышает шансы на то, что правительство согласится увеличить бюджет министерства алии с целью возобновить программу по трудоустройству ученых-репатриантов.

Отметим, что на фоне нехватки бюджета, в связи с чем в последние годы был закрыт ряд важных для репатриантов программ, в январе правительство утвердило продолжение финансирования программы поощрения репатриации из США и Франции, которую инициировал Офир Софер сразу после назначения на должность министра алии и интеграции.