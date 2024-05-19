"Русское мошенничество": в Ашдоде арестован подозреваемый с десятками чужих кредиток

Отдел борьбы с мошенничеством полиции Южного округа в течение нескольких недель вел тайное расследование в отношении жителя Ашдода, которого подозревают в причастности к так называемому "русскому мошенничеству" и обману пожилых русскоговорящих израильтян со всех районов Израиля.

В частности, подозреваемый отвез одну из пострадавших в отделение банка, где у нее находился счет, и пытался заставить ее передать ему снятые со счета деньги. Подозреваемый был арестован до того, как пострадавшей был причинен ущерб.

По данным следствия, подозреваемый лгал пожилым людям, выдавая себя за уполномоченное лицо, и вынуждал их передавать ему свои сбережения. При обыске у него в доме были обнаружены десятки кредитных карточек, принадлежащих жертвам мошенников со всей страны, а также 14 тысяч шекелей наличными, документы и другие улики.

Подозреваемый, житель Ашдода в возрасте около 50 лет, после допроса в отделе по борьбе с мошенничеством был доставлен в мировой суд Беэр-Шевы, продливший срок его содержания под стражей до 22 мая.