226-й день войны в Израиле. Хронология событий

Воскресенье, 19 мая 2024 года, 226-й день войны "Железные мечи", которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, начиная с 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Погибли двое военнослужащих. Израильская армия действует в Иудее и Самарии. Армия Израиля атакует объекты "Хизбаллы" в Ливане.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 19.05.2024

06:00

В Кфар Азе была слышна тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел из сектора Газы.

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа. Названы их имена: старший сержант Нахман Меир Хаим Вакнин, 20 лет, из Эйлата, боец ​​разведроты бригады "Гивати"; старший сержант Ноам Битан, 20 лет, из Яд Рамбам, боец ​​разведроты бригады "Гивати". В том же бою были тяжело ранены офицер и двое бойцов разведроты бригады "Гивати". Кроме того, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен резервист 5832-го батальона инженерного управления Северного округа.

05:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Кафр Ниму, к западу от Рамаллы.

04:00

Источники в ПА: израильские военные провели обыск в магазине по продаже мобильных телефонов в Шхеме.

03:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Данабу, к востоку от Туль-Карема.

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа продолжает обстреливать восточные районы Рафаха, на юге сектора.

02:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Шхем. Происходят столкновения в районе Рафидия, на западе города.

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в районе Шейх Зуэйд и Калибу на севере сектора.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около больницы "Камаль Адуан", на севере сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Бурку, к востоку от Рамаллы.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на севере сектора.

01:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Аль-Мурайр, северо-восточней Рамаллы.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Хасан к северу от Нусейрата, в центре сектора. Один убитый, есть раненые.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Калькилии. Происходят вооруженные столкновения.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Ауад в Аль-Бурейдже, в центре сектора. Есть раненые.

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по цели в Нусейрате, в центре сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Силат ад-Дахр, к югу от Дженина. Происходят вооруженные столкновения.

Источники в ПА: израильские поселенцы нанесли ущерб трактору в районе Сильуада, к северу от Рамаллы.

00:00

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в восточной части Рафаха, на юге сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Ятте, к югу от Хеврона. Задержаны подозреваемые.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на севере сектора.

Источники в Газе: вертолеты ЦАХАЛа обстреливают цели в северной части Рафаха, на юге сектора.

Источники в Газе: ВМС ЦАХАЛа обстреливают цели на побережье в районе Рафаха, на юге сектора.

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Последний сигнал тревоги об обстреле израильской территории из сектора Газы был зафиксирован в 21:40 18 мая. Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – в 19:59 18 мая. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ"

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 252 человека. По состоянию на май 2024 года, террористы удерживают 126 человек (живых и мертвых). В их числе 105 мужчин, 17 женщин и двое детей, похищенных в ходе террористической атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года и ранее. Известно, что 36 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Гольдина и Орона Шауля, похищенных в 2014 году). Одна женщина числится пропавшей без вести.

Освобождены/спасены 124 человека: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; девять похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двоих заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле более 1500 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 13000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли около 280 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы около 14000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели более 300 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и боевиков-суннитов в Ливане).

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

С начала войны из сектора Газы были запущены около 9100 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы; данные были уточнены 7.04.2024). Около 3500 ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Из Сирии были выпущены десятки ракет. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

С 7.10.2023 на территории Палестинской автономии были задержаны около 4000 подозреваемых в терроре, около 1700 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии. 1 апреля был нанесен удар по зданию "консульства" Ирана в Дамаске, убиты высокопоставленные офицеры КСИР.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 35000 убитых с начала войны и примерно 79000 раненых. По данным ООН, около 40% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 20% – женщины, 32% – несовершеннолетние, 8% – пожилые люди.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляют на грузовиках или сбрасывают с самолетов. Начинаются поставки помощи морским путем.

В ночь на 14 апреля Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников по целям в Негеве, на Голанских высотах и в Иерусалиме. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб авиабазе "Неватим". Тяжело ранена девочка, десяткам людей потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.

СМИ сообщали, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес удар по целям в Иране. Израиль на себя ответственность не брал. Иран не возлагал ответственность на Израиль.