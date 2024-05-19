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Израиль

В больнице умер майор Галь Шабат, получивший ранения в Газе

время публикации: 19 мая 2024 г., 18:12 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 18:18
Галь Шабат (24 года)
Пресс-служба ЦАХАЛа

24-летний майор Галь Шабат, из Кацира, получивший 15 мая тяжелые ранения в бою с террористами на севере сектора Газы, умер в больнице.

Галь Шабат был офицером 202-го батальона 35-й десантной бригады "Цанханим".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 283 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 631 военнослужащий ЦАХАЛа.

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