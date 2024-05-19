В больнице умер майор Галь Шабат, получивший ранения в Газе

24-летний майор Галь Шабат, из Кацира, получивший 15 мая тяжелые ранения в бою с террористами на севере сектора Газы, умер в больнице.

Галь Шабат был офицером 202-го батальона 35-й десантной бригады "Цанханим".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 283 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 631 военнослужащий ЦАХАЛа.