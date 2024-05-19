Операция ЦАХАЛа в Газе: атаковано множество целей, есть убитые и раненые

В ночь на 19 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям в районах Шейх Зуэйд и Калибу; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около больницы "Камаль Адуан"; ВВС ЦАХАЛа нанесли несколько серий ударов по целям в других районах на севере сектора.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Хасан к северу от Нусейрата, один убитый, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Ауад в Аль-Бурейдже, есть раненые; ЦАХАЛ нанес удар по цели в Нусейрате.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в восточной части Рафаха; ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на побережье в районе Рафаха; вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели в северной части Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 19 мая.

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа. Названы их имена: старший сержант Нахман Меир Хаим Вакнин, 20 лет, из Эйлата, боец ​​разведроты бригады "Гивати"; старший сержант Ноам Битан, 20 лет, из Яд Рамбам, боец ​​разведроты бригады "Гивати". В том же бою были тяжело ранены офицер и двое бойцов разведроты бригады "Гивати". Кроме того, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен резервист 5832-го батальона инженерного управления Северного округа.