ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован один из основных снабженцев ХАМАСа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС ликвидировали 18 мая в секторе Газы одного из основных снабженцев ХАМАСа и поставщика оружия Азми Абу Даку.

Также ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки ВВС атаковали десятки объектов террористов в Газе. В частности, были ликвидированы двое командиров тактического звена террористической организации ХАМАС, готовившихся атаковать израильских военных в районе Рафиаха.