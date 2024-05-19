ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован один из основных снабженцев ХАМАСа
время публикации: 19 мая 2024 г., 14:33 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 14:35
ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС ликвидировали 18 мая в секторе Газы одного из основных снабженцев ХАМАСа и поставщика оружия Азми Абу Даку.
Также ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки ВВС атаковали десятки объектов террористов в Газе. В частности, были ликвидированы двое командиров тактического звена террористической организации ХАМАС, готовившихся атаковать израильских военных в районе Рафиаха.