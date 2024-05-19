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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: операции в Шхеме и Калькилии, около Туль-Карема и Рамаллы

время публикации: 19 мая 2024 г., 07:32 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 07:33
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: операции в Шхеме и Калькилии, около Туль-Карема и Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 19 мая действовали в Шхеме, в Калькилии, около Туль-Карема (в Анабте, Данабе), около Рамаллы (в Кафр Ниме, Бурке, Аль-Мурайре), а также в Силат ад-Дахре (к югу от Дженина) и Ятте (к югу от Хеврона).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 19 мая.

Источники в ПА сообщали, что израильские поселенцы нанесли ущерб трактору в районе Сильуада, к северу от Рамаллы.

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