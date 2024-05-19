Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 19 мая, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Штиль на израильском побережье Средиземного моря и Эйлатского залива.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 17-28, в Хайфе – 18-24, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 20-34, в Мицпе-Рамоне – 22-29, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-27, в Ариэле – 18-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-35, на Голанских высотах – 17-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 10-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В понедельник температура повысится, жарко, переменная облачность. Во вторник жара спадет. В среду ожидается повышение температуры.