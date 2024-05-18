Эден Голан спела на Площади Похищенных песню "Октябрьский дождь" в изначальном варианте

20-летняя израильская певица Эден Голан, менее чем неделю назад вернувшаяся с международного конкурса "Евровидение-2024", проводившегося в Мальмё (Швеция), исполнила конкурсную песню в ее изначальном варианте, показавшемся администрации конкурса "излишне политизированным".

Голан спела песню "Октябрьский дождь" на Площади Похищенных ("Кикар а-Хатуфим") в Тель-Авиве перед сотнями собравшихся на демонстрацию за освобождение заложников. Исполнение песни, транслировавшееся за спиной Эден Голан на огромном экране, в прямом эфире было также показано в социальных сетях – в частности, на странице "А-Цинор".

Напомним, до 7 марта участие Израиля на конкурсе "Евровидение-2024" находилось под вопросом, так как два варианта песни израильской участницы были отвергнуты организаторами под предлогом того, что они содержат "политический контекст". В "Октябрьском дожде" организаторы увидели отсылку к трагедии 7 октября. Дважды Израиль менял слова песни, оставляя прежней мелодию. С третьей попытки Европейский вещательный союз (EBU) утвердил и песню и участие Израиля в конкурсе.

Эден Голан прошла в финал конкурса с песней "Ураган" – так стал называться "Октябрьский дождь" после удаления упоминаний октября, ставших отсылкой к резне "черной субботы" 7 октября. Подавляющее большинство представителей стран в профессиональном жюри дали ноль баллов Эден Голан (больше прочих дали Норвегия, Германия, Кипр – по 8 баллов). Но, благодаря народному голосованию, Израиль в итоге занял 5-е место, получив 375 баллов.