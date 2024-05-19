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Израиль

В бою на юге сектора Газы погибли двое бойцов разведроты бригады "Гивати"

время публикации: 19 мая 2024 г., 05:59 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 06:08
В бою на юге сектора Газы погибли двое бойцов разведроты бригады "Гивати"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа.

Названы их имена:

старший сержант Нахман Меир Хаим Вакнин, 20 лет, из Эйлата, боец ​​разведроты бригады "Гивати".

старший сержант Ноам Битан, 20 лет, из Яд Рамбам, боец ​​разведроты бригады "Гивати".

В том же бою были тяжело ранены офицер и двое бойцов разведроты бригады "Гивати".

Кроме того, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен резервист 5832-го батальона инженерного управления Северного округа.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 282 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 630 военнослужащих ЦАХАЛа.

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