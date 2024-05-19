В бою на юге сектора Газы погибли двое бойцов разведроты бригады "Гивати"
Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа.
Названы их имена:
старший сержант Нахман Меир Хаим Вакнин, 20 лет, из Эйлата, боец разведроты бригады "Гивати".
старший сержант Ноам Битан, 20 лет, из Яд Рамбам, боец разведроты бригады "Гивати".
В том же бою были тяжело ранены офицер и двое бойцов разведроты бригады "Гивати".
Кроме того, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен резервист 5832-го батальона инженерного управления Северного округа.
С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 282 военнослужащих.
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 630 военнослужащих ЦАХАЛа.