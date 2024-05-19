"Жаль, что не Нетаниягу": член правления Университета Тель-Авива оказался в центре скандала

Председатель правления Университета Тель-Авива в закрытой группе WhatsApp прокомментировал крушение вертолета президента Ирана, вскоре его комментарий обсуждали все ведущие израильские СМИ.

Эли Гельман, в прошлом президент и гендиректор компании Amdocs, а ныне председатель правления Тель-Авивского университета в закрытой WhatsApp-группе написало катастрофе вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси: "Жаль, что с ним не было Нетаниягу, одна катастрофа могла избавить нас и мир от массы проблем". Его пост цитируют новостные службы медиакорпораций "Кан" и "Кешет".

Новостная служба "Кан" передала, что один из пользователей группы посоветовал Гельману удалить пост, но он отказался это делать. "Если вы мне позволите, я оставлю это. В связи с ущербом, который наносит Нетаниягу государству Израиль, и процесс, начавшийся 27 лет назад ускоряется с экспоненциальной скоростью, ожидание того, что авария уберет этого негодяя из нашего жизни, вовсе не является чрезмерным".

Из университета Тель-Авива от имени Эли Гельмана ответили СМИ, что цитируемые в прессе сообщения были опубликованы в частной закрытой группе, "без каких-либо плохих намерений, и были вскоре удалены". В сообщении также говорится, что господин Гельман сожалеет о сказанном, и подчеркивается, что все это он написал вне рамок занимаемой общественной должности.