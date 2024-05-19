Разбился вертолет президента Ирана Эбрагима Раиси, спасатели пытаются добраться до него

В Иране начата поисково-спасательная операция после того, как вертолет, путешествующий "в сопровождении" президента страны Эбрагима Раиси, на северо-западе Ирана "попал в инцидент", по словам иранского телеканала.

Полуофициальные СМИ предлагают различные версии происшествия, однако точной информации ни о том, что случилось с вертолетом, ни о том, кто находился на борту, на данном этапе нет. Эбрагим Раисси направлялся в провинцию Ирана Восточный Азербайджан. По данным азербайджанских СМИ, на борту самолета находился также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Как сообщает TRT, вертолет Раиси летел из города Джульфа на границе с Азербайджаном, примерно в 600 км от Тегерана. Ранее президент Ирана присутствовал на открытии гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметим, что в связи с наложенными на Иран международными санкциями, у страны есть серьезные сложности в приобретении запасных частей для вертолетов и другой авиационной техники.