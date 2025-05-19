ЦАХАЛ снес здание в деревне Брукин, которое могли использовать террористы

Силы гражданской администрации и силы Армии обороны Израиля снесли четырехэтажное здание и дополнительные постройки в арабской деревне Брукин недалеко от трассы 446, где была убита 37-летняя Цеэла Гез.

Снос этих построек был осуществлен потому, что они были возведены незаконно и находились вблизи от крупной транспортной артерии, представляя тем самым угрозу безопасности.

Ожидается, что в ближайшие недели будут приняты меры по обеспечению соблюдения правил в отношении дополнительных построек, незаконно возведенных в этом районе.

Расследование обстоятельств совершения теракта продолжается.

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган приветствовал снос незаконного здания рядом с деревней Брукин. Он заявил: "Одно из этих зданий, по всей вероятности, использовалось террористом, совершившим убийство Цеэлы Гез, да будет благословенна ее память. Недопустимо было ждать очередного теракта. Все незаконные постройки, возведенные преднамеренно между деревней и трассой, должны быть немедленно снесены". В своем заявлении глава совета отметил, что требования снести незаконные строения в этом районе были озвучены задолго до трагедии: "Мы обращались к властям еще до нападения, а также в ходе череды терактов в этом районе, с призывом снести незаконные постройки между деревней и дорогой, где произошло нападение. К сожалению, действия начались только после того, как была убита женщина, и разрушена семья. Это недопустимо".

По словам Дагана, у служб безопасности есть серьезные основания полагать, что одно из снесенных зданий использовалось либо самим террористом, либо его сообщниками – для наблюдения за трассой и подготовки нападения. "Каждому здравомыслящему человеку ясно: все незаконные здания, создающие угрозу гражданскому населению, должны быть уничтожены немедленно. Мы не можем мириться с ситуацией, в которой враг строит незаконные объекты вблизи дорог, по которым ездят израильтяне, и использует их для убийств евреев", – заявил Даган.

Йоси Даган выразил благодарность силам ЦАХАЛа и службам безопасности: "Я и жители Шомрона глубоко признательны солдатам и офицерам, участвовавшим в операции. Но ясно одно: снос должен быть полным. Каждый незаконный объект, который представляет собой реальную угрозу безопасности жителей, должен быть демонтирован – особенно после такого трагического теракта", – подытожил глава совета.