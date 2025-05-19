ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса эвакуироваться. Начинается "беспрецедентная атака"

После полудня 19 мая ЦАХАЛ призвал всех жителей Хан-Юниса, Бани Сухайлы и Абасана переместиться в западные районы, где расположены лагеря беженцев Аль-Мауаси.

"Армия обороны Израиля начнет беспрецедентную атаку, чтобы уничтожить возможности террористических организаций в этом районе", – заявляет ЦАХАЛ.

Хан-Юнис объявлен "опасной зоной боевых действий".