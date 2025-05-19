ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса эвакуироваться. Начинается "беспрецедентная атака"
время публикации: 19 мая 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 13:12
После полудня 19 мая ЦАХАЛ призвал всех жителей Хан-Юниса, Бани Сухайлы и Абасана переместиться в западные районы, где расположены лагеря беженцев Аль-Мауаси.
"Армия обороны Израиля начнет беспрецедентную атаку, чтобы уничтожить возможности террористических организаций в этом районе", – заявляет ЦАХАЛ.
Хан-Юнис объявлен "опасной зоной боевых действий".
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