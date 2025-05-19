ПИЦ: ВВС ЦАХАЛа нанесли десятки ударов по целям в Хан-Юнисе
время публикации: 19 мая 2025 г., 06:44 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 06:48
Утром 19 мая ВВС ЦАХАЛа нанесли десятки (не менее 30 ударов) по целям в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". Были задействованы самолеты и вертолеты.
Атакованы цели в районе медицинского комплекса "Насер", университета "Аль-Акса" и др. Есть убитые и раненые.
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.
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