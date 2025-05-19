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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 19 мая: понижение температуры, переменная облачность

Погода
время публикации: 19 мая 2025 г., 05:33 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 05:49
Прогноз погоды в Израиле на 19 мая: понижение температуры, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 19 мая, температура понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня усилится ветер. Возможен туман на севере Негева.

В Иерусалиме – 15-25 градусов, в Тель-Авиве – 19-24, в Хайфе – 18-22, в Эйлате – 25-36, в Беэр-Шеве – 18-28, в Мицпе-Рамоне – 17-29, на побережье Мертвого моря – 23-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-24, в Ариэле – 15-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-29, на Голанских высотах – 17-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

Во вторник-четверг – без существенных изменений.

Израиль
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