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Израиль

Источники: в Хан-Юнисе ликвидирован один из лидеров террористов

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 мая 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 09:21
Источники: в Хан-Юнисе ликвидирован один из лидеров террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 19 мая израильский спецназ действовал в Хан-Юнисе. Источники в Газе сообщают, что израильскими военными был ликвидирован Ахмад Сархан – один из лидеров террористической группировки "Комитеты народного сопротивления".

Сообщается, что военные также задержали жену и детей ликвидированного террориста.

ЦАХАЛ эти сведения пока не комментирует. Но информация была передана радиостанцией "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники в Газе.

Ранее саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что спецподразделение ЦАХАЛа зашло в Хан-Юнис для операции по спасению похищенных израильтян. Пресс-служба Армии обороны Израиля опровергла эту информацию.

ЦАХАЛ заявляет, что Армия обороны Израиля проводит операцию "Колесницы Гидеона" на всей территории сектора Газы.

Утром 19 мая ВВС ЦАХАЛа нанесли десятки (не менее 30) ударов по целям в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, сообщал хамасовский "Палестинский информационный центр". Были задействованы самолеты и вертолеты. Атакованы цели в районе медицинского комплекса "Насер", университета "Аль-Акса" и др. Есть убитые и раненые.

Вероятно, воздушные удары наносились для прикрытия отхода израильского спецназа из Хан-Юниса.

Сведений о пострадавших среди израильских военных в ходе операции в Хан-Юнисе не поступало.

Израиль
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