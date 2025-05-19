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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о гибели в секторе Газы сержанта Йосефа Иегуды Хирака

Война с ХАМАСом
Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 19 мая 2025 г., 23:50 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 23:58
Сержант Йосеф Иегуда Хирак, 22 года, из Хариша,

Разрешено к публикации: 19 мая в бою на севере сектора Газы погиб сержант Йосеф Иегуда Хирак, 22 года, из Хариша, боец 601-го инженерного батальона бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" (401).

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 856 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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