Хуситы объявили о внесении морского порта Хайфы в свой банк целей
время публикации: 19 мая 2025 г., 23:41 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 23:41
Террористическое движение "Ансар Аллах" (хуситы) объявило о "морской блокаде" Хайфы и внесении порта в "банк своих целей".
"Все компании, суда которых находятся в порту Хайфы или направляются в него, должны принять во внимание это предупреждение", – говорится в заявлении, распространенном хуситами.
При этом в заявлении движения "Ансар Аллах" подчеркивается, что оно прекратит все военные действия против Израиля в случае окончания войны в секторе Газы.
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