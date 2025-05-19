Хуситы объявили о внесении морского порта Хайфы в свой банк целей

Террористическое движение "Ансар Аллах" (хуситы) объявило о "морской блокаде" Хайфы и внесении порта в "банк своих целей".

"Все компании, суда которых находятся в порту Хайфы или направляются в него, должны принять во внимание это предупреждение", – говорится в заявлении, распространенном хуситами.

При этом в заявлении движения "Ансар Аллах" подчеркивается, что оно прекратит все военные действия против Израиля в случае окончания войны в секторе Газы.