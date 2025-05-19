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Израиль

Внимание, розыск: пропал 21-летний Ицхак Гарницки из Бейт-Шемеша

Полиция
Розыск
время публикации: 19 мая 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 15:13
Внимание, розыск: пропал 21-летний Ицхак Гарницки из Бейт-Шемеша
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 21-летнего Ицхака Гарницки из Бейт-Шемеша. В последний раз его видели 14 мая, когда он выходил из своего дома в районе Рамат-Бейт-Шемеш. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, волосы каштановые. Описание одежды и обуви: светло-голубая толстовка с капюшоном, рваные джинсы и черные "кроксы".

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9902222.

Израиль
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