Внимание, розыск: пропал 21-летний Ицхак Гарницки из Бейт-Шемеша

Полиция Израиля просит помощи в розыске 21-летнего Ицхака Гарницки из Бейт-Шемеша. В последний раз его видели 14 мая, когда он выходил из своего дома в районе Рамат-Бейт-Шемеш. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, волосы каштановые. Описание одежды и обуви: светло-голубая толстовка с капюшоном, рваные джинсы и черные "кроксы".

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9902222.