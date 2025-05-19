Лапид: "Управлять Газой в ближайшие годы должен Египет"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 19 мая, на заседании фракции заявил: "ЦАХАЛ уже два дня действует в Газе, главным образом в районе Хан-Юниса. Наши бойцы – львы, они защищают родину, но правительство Израиля не отвечает нам на один-единственный вопрос: в чём стратегия?"

"Все мы поддерживаем ликвидацию ХАМАСа. Но ХАМАС не исчезнет, если не будет представлена альтернатива его правлению. Каков план правительства Израиля? Кто должен заменить ХАМАС и управлять Газой? Если наши бойцы, наши герои должны теперь погибать и получать ранения в Газе каждый день в течение трех, четырех или пяти лет – пусть правительство перестанет скрываться и скажет это вслух. Если деньги с наших налогов теперь пойдут на финансирование образования и здравоохранения в Газе в течение трёх, четырёх или пяти лет – пусть правительство перестанет скрываться и скажет это вслух. Заставить ЦАХАЛ увязнуть в трясине Газы на годы – это стратегическая ошибка, экономическая катастрофа и политическая трагедия, которая не позволит нам быть стать исторических перемен на Ближнем Востоке, которые мы наблюдали во время визита президента Трампа в Саудовскую Аравию", – заявил Лапид.

"Я представил совершенно другой план. Управлять Газой в ближайшие годы должен Египет. Израилю следует приложить совместные усилия с США и передать Газу под египетский контроль на ближайшие 15 лет. Египет умеет бороться с террором "Братьев-мусульман", Египет умеет координировать действия в сфере безопасность с Израилем, Египет умеет управлять Газой. Он уже делал это в прошлом. Это не идеальное решение, но оно лучше всех остальных, находящихся сейчас на столе. Американцы это тоже признают", – отметил лидер оппозиции.

"Израиль должен определить стратегию как можно более быстрого выхода из Газы, размещения сил по её периметру, чтобы ЦАХАЛ обеспечивал разделение между Газой и приграничными населёнными пунктами, продолжить борьбу с ХАМАСом по принципу "стрижки газона", то есть непрерывной борьбы с терроризмом, и передать Газу под египетское управление как можно скорее", – сказал глава "Еш Атид".