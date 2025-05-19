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Израиль

Либерман о ввозе гумпомощи в Газу: "У правительства нет умения держать удар"

Авигдор Либерман
НДИ
время публикации: 19 мая 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 14:22
Либерман о ввозе гумпомощи в Газу: "У правительства нет умения держать удар"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 19 мая, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Прежде всего о коалиции. Решение ввезти гуманитарную помощь доказывает, что "правительство 7 октября" по-прежнему находится в плену концепций 6 октября. Те, кто говорят, что это делается по требованию ЦАХАЛа, цинично используют армию. Гуманитарную помощь ввозят под международным давлением. У правительства нет никакого умения держать удар. Ноль способности держаться под международным давлением".

"Сегодняшнее заявление Смотрича доказывает, что даже если откажутся от Стены Плача, Смотрич будет держаться за свое кресло и убеждать, что это нужно для победы", – добавил Либерман.

Далее лидер НДИ сделал заявление по поводу оппозиции: "Я призываю все партии и общественные организации оппозиции объединиться вокруг единого и общего законопроекта о призыве. Нельзя подавать разные законопроекты".

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