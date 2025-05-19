ЦАХАЛ атаковал террористов ХАМАСа в командном центре группировки в Нусейрате

ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар по боевикам террористической организации ХАМАС, которые находились в командном центре группировки в районе Нусейрат в центральной части сектора Газы.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля указано, что террористы использовали гражданский комплекс для планирования и осуществления терактов против израильских вооруженных сил и граждан Израиля.

Перед атакой были приняты меры для минимизации вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, наблюдение с воздуха и дополнительные разведданные.

ХАМАС систематически нарушает международное право, цинично используя гражданскую инфраструктуру для террористической деятельности.