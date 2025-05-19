Закон о призыве – задача без решения. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

В этом выпуске: кризис в правительственной коалиции, вызванный законом о призыве учащихся йешив, и политические маневры вокруг этого вопроса.

Израильская правительственная коалиция столкнулась с острым кризисом, вызванным законом о призыве учащихся йешив. Ультраортодоксальные партии бойкотируют работу коалиции, отказываясь голосовать за ее законопроекты, но и не переходят на сторону оппозиции. Эта тактика "ни войны, ни мира" привела к параличу в работе правительства.

Истоки кризиса кроются в многолетних попытках найти компромисс между ультраортодоксальными партиями, стремящимися к освобождению студентов йешив от службы в армии, и сторонниками более равномерного распределения обязательной службы. Попытки разработать новый закон о призыве продолжаются, но пока не приводят к результату, который бы удовлетворил все стороны.

Ситуация осложняется давлением как со стороны ультраортодоксальных духовных лидеров, так и политическими интересами премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Последний оказался перед выбором: поддержать ультраортодоксальных союзников или пойти навстречу требованиям общественности и своих коллег по партии.

Все подробности – в нашем новом выпуске.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".