Задержаны подозреваемые в нападениях на жилые дома с применением гранат

Полиция сообщает о задержании четырех подозреваемых в причастности к инцидентам с применением взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Они задержаны в связи с подозрениями в причастности к трем нападениям: 3 марта 2025 года в Тель-Авиве был атакован жилой дом на улице Моше Даян – преступники бросили гранату, был ранен один человек; 26 марта 2025 года в то же здание на улице Моше Даян в Тель-Авиве была брошена граната и произведены выстрелы; 13 мая 2025 года в Ор-Иегуде была брошена граната в жилой дом.

Следствием установлено, что во всех трех случаях действия злоумышленников были связаны с конфликтом между преступными группами.

Задержаны жители Холона, Петах-Тиквы и Бейт-Шеана – 19, 21, 30, 32 лет. При обысках у них были изъяты около 31000 шекелей наличными, нож и мобильные телефоны.