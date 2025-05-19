ЦАХАЛ опроверг информацию об операции по спасению заложников

Пресс-служба Армии обороны Израиля опровергла информацию, согласно которой силы ЦАХАЛа проводят операцию по освобождению заложников в Хан-Юнисе.

Ранее саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что спецподразделение ЦАХАЛа зашло в Хан-Юнис для операции по спасению похищенных израильтян.

Параллельно сообщалось об интенсивных ударах с воздуха по соответствующему району Хан-Юниса.

ЦАХАЛ заявляет, что Армия обороны Израиля проводит операцию "Колесницы Гидеона" на всей территории сектора Газы.

Утром 19 мая ВВС ЦАХАЛа нанесли десятки (не менее 30) ударов по целям в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, сообщал хамасовский "Палестинский информационный центр". Были задействованы самолеты и вертолеты. Атакованы цели в районе медицинского комплекса "Насер", университета "Аль-Акса" и др. Есть убитые и раненые.