Палестинец убил родившую от него израильтянку, когда ребенок был еще на пуповине

Полиция Израиля сообщила о чудовищном убийстве гражданки Израиля, совершенном ее партнером-палестинцем. 35-летний житель деревни Ар-Рам (Палестинская автономия) будет обвинен в убийстве молодой израильтянки во время родов, поджоге ее тела, а также в продаже ее автомобиля.

1 апреля 2025 года в палестинскую администрацию поступило сообщение об обнаружении в деревне Ар-Рам сожженного тела молодой израильтянки с телом новорожденного ребенка, все еще соединенным пуповиной с телом матери.

После получения информации о тяжком преступлении Центральное подразделение полиции Иудеи и Самарии приступило к расследованию. В течение нескольких недель проводилось сложное расследование с применением технологических средств и тайных следственных мероприятий. Были задержаны десятки подозреваемых в причастности к этому преступлению.

В ходе расследования сотрудники полиции задержали ключевого подозреваемого – отца младенца. Следствием было установлено, что палестинец убил женщину во время родов, сжег ее тело, а затем продал автомобиль жертвы, настаивая на получении полной стоимости. Важно отметить, что в сообщении полиции не упоминается о судьбе ребенка – родился ли он мертвым или был убит сразу после рождения вместе с матерью.

После сбора доказательств, в воскресенье, 18 мая, против подозреваемого было подано предварительное обвинение. В ближайшие дни против него будут выдвинуты обвинения.

Имя погибшей женщины и какие-либо другие данные о ней в сообщении полиции не указаны.