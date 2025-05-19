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Израиль

Стрельба возле порта в Яффо, есть раненые

время публикации: 19 мая 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 22:39
Стрельба возле порта в Яффо, есть раненые
Пресс-служба МАДА

В 22:06 в телефонные центры полиции и "скорой помощи" поступили сообщения о стрельбе возле порта в Яффо. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (приблизительно 30 лет) получил ранение средней тяжести, он доставлен в больницу "Вольфсон".

В этом инциденте был ранен еще один мужчина, в больницу его доставили свидетели происшествия. Позднее из больницы сообщили, что состояние раненого критическое.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, ведется расследование.

По данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве.

Израиль
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