Стрельба возле порта в Яффо, есть раненые

В 22:06 в телефонные центры полиции и "скорой помощи" поступили сообщения о стрельбе возле порта в Яффо. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (приблизительно 30 лет) получил ранение средней тяжести, он доставлен в больницу "Вольфсон".

В этом инциденте был ранен еще один мужчина, в больницу его доставили свидетели происшествия. Позднее из больницы сообщили, что состояние раненого критическое.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, ведется расследование.

По данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве.