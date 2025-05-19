Арабские СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал боевика, ответственного за похищение Арбель Иехуд

По информации "Аш-Шарк аль-Аусат", рано утром к дому Ахмада Сархана, одного из лидеров террористической группировки "Комитеты народного сопротивления", подъехал белый фургон, в котором находились девять бойцов израильского спецназа в женских платьях и никбах. В дом боевика постучались под видом палестинской семьи, дом которой оказался разрушен в результате бомбежки.

Источники в секторе Газы сообщили изданию, что, согласно расследованию, проведенному "Комитетами сопротивления", Сархан отказался открыть дверь, заподозрив неладное. Он первым выстрелил через дверь, после чего был сам застрелен, а его жена и старший сын были задержаны израильскими военными.

По данным источника издания в секторе Газы, Ахмад Сархан участвовал в атаке на Израиль 7 октября и в захвате заложников. Он ответственен за похищение и удержание в плену 29-летней Арбель Иехуд из поселка Нир Оз.

Арбель Иехуд была освобождена из плена 30 января 20225 года. Она провела в плену ХАМАСа 482 дня, все это время она находилась в одиночестве, ее держали в основном под землей. Арбель практически не получала информации о происходящем. Арбель, кадры освобождения которой облетели весь мир – когда она под конвоем террористов проходит через беснующуюся толпу – рассказала, что эти шокировавшие весь мир кадры отражают "лишь малую часть жестокости террористов".

Утром 19 мая саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что спецподразделение ЦАХАЛа зашло в Хан-Юнис для операции по спасению похищенных израильтян. Пресс-служба Армии обороны Израиля опровергла эту информацию.