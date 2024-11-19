Продлен арест одного из подозреваемых в запуске ракет в сторону дома Нетаниягу
время публикации: 19 ноября 2024 г., 14:03 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 14:26
Мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил срок содержания под стражей одного из подозреваемых в запуске осветительных ракет в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии.
Речь идет о сыне главного подозреваемого по этому делу, и его арест продлен до 21 ноября.
Предполагается, что до конца недели прокуратура объявит о завершении расследования и намерении предъявить обвинения задержанным.