Продлен арест одного из подозреваемых в запуске ракет в сторону дома Нетаниягу

Мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил срок содержания под стражей одного из подозреваемых в запуске осветительных ракет в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии.

Речь идет о сыне главного подозреваемого по этому делу, и его арест продлен до 21 ноября.

Предполагается, что до конца недели прокуратура объявит о завершении расследования и намерении предъявить обвинения задержанным.