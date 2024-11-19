Инцидент у дома Нетаниягу в Кейсарии. Версия подозреваемых: "Дьявольская ошибка"

Подозреваемые в запуске осветительных боеприпасов в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу утверждают, что речь идет о "несчастном случае", а не о злом умысле.

Сайт N12 публикует версию подозреваемых, которую они изложили в беседе со своими близкими. "Это был ужасный несчастный случай, ни в коем случае мы не собирались никому причинять вред", – заявляют задержанные.

По словам источников N12, активисты приехали в Кейсарию для того, чтобы провести "церемонию завершения демонстраций, проходивших там в последнее время". По словам друзей задержанных, "активисты понимали, что Нетаниягу и его семья не приедут туда в ближайшее время, и нет смысла продолжать митинговать там". По их словам, "они хотели завершить этот этап демонстраций церемонией, не более того".

Запуск осветительных ракет должен был стать частью "церемонии". Ее участники утверждают, что сознательно выбрали максимально удаленное от дома премьер-министра место, проверили направление ветра, стремясь быть уверенными, что ракеты не полетят в сторону дома. Однако по неизвестной причине ракеты полетели именно туда. "Это была дьявольская ошибка, непостижимая, видимо из-за ветра. Они были в шоке, когда поняли, что одна из ракет упала во дворе дома Нетаниягу", – рассказывают друзья задержанных. По их словам, задержанные понимают, что речь идет об инциденте, который не должен был случиться: "Отношение к этой истории вышло за рамки нормального. В конечном счете, речь идет об акте протеста, не имеющем к насилию никакого отношения".