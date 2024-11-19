В населенных пунктах юга Израиля, переживших вторжение ХАМАСа, проходят муниципальные выборы

Во вторник, 19 ноября, проходит первый тур муниципальных выборов в Сдероте и в региональных советах Хоф-Ашкелон, Шаар а-Негев, Эшколь и Сдот Негев, переживших более года назад вторжение террористов ХАМАСа.

Правом голоса обладают 65 тысяч человек, которые смогут проголосовать в 117 избирательных участках, включая 54 участка, оборудованных для инвалидов, и специальные участки в различных районах страны для тех, кто все еще не вернулся из эвакуации.

Избирательные участки закроются в 22:00.