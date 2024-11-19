Внимание, розыск: пропала 67-летняя Браха Абди из Ришон ле-Циона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 67-летней Брахи Абди из Ришон ле-Циона. В последний раз ее видели 19 ноября на улице А-Рав Брук в Ришон ле-Ционе. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: худощавая, глаза карие, короткие седые волосы. Описание одежды и обуви: бордовое пальто с черными полосками, серые брюки, белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9609444.