Школьный экскурсионный автобус увяз в песке на побережье Эйлатского залива

Школьный экскурсионный автобус, в котором находились около 50 старшеклассников, увяз в песке на побережье Эйлатского залива, сообщает пресс-служба полиции.

Полиция сообщает, что школьники приехали в Эйлат в рамках ежегодного путешествия.

На место происшествия были вызваны полицейские, которые совместно с аварийно-спасательными силами начали операцию по спасению пассажиров автобуса.

О пострадавших не сообщается.