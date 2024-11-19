Школьный экскурсионный автобус увяз в песке на побережье Эйлатского залива
время публикации: 19 ноября 2024 г., 15:18 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 15:22
Школьный экскурсионный автобус, в котором находились около 50 старшеклассников, увяз в песке на побережье Эйлатского залива, сообщает пресс-служба полиции.
Полиция сообщает, что школьники приехали в Эйлат в рамках ежегодного путешествия.
На место происшествия были вызваны полицейские, которые совместно с аварийно-спасательными силами начали операцию по спасению пассажиров автобуса.
О пострадавших не сообщается.