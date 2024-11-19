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Израиль

Расследование ЦАХАЛа: на Рамат-Ган упал фрагмент боеголовки ракеты "Хизбаллы"

Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 ноября 2024 г., 15:04 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 15:11
Расследование ЦАХАЛа: на Рамат-Ган упал фрагмент боеголовки ракеты "Хизбаллы"
Фото NEWSru.co.il

ЦАХАЛ опубликовал новые данные о расследовании обстоятельств ракетного удара по Рамат-Гану вечером 18 ноября.

По уточненным данным, ракета "Хизбаллы" была перехвачена на высоте 12 километров, но ее боеголовка не взорвалась полностью в воздухе, фрагмент боеголовки упал на Рамат-Ган и взорвался. Что привело к ранению нескольких человек и материальному ущербу.

ЦАХАЛ продолжает расследование этого инцидента.

По данным ЦАХАЛа, за последнюю неделю с территории Ливана было выпущено около 400 ракет и БПЛА. 22 из 27 беспилотников были перехвачены. Данных о количестве перехваченных ракет нет.

Израиль
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