Расследование ЦАХАЛа: на Рамат-Ган упал фрагмент боеголовки ракеты "Хизбаллы"

ЦАХАЛ опубликовал новые данные о расследовании обстоятельств ракетного удара по Рамат-Гану вечером 18 ноября.

По уточненным данным, ракета "Хизбаллы" была перехвачена на высоте 12 километров, но ее боеголовка не взорвалась полностью в воздухе, фрагмент боеголовки упал на Рамат-Ган и взорвался. Что привело к ранению нескольких человек и материальному ущербу.

ЦАХАЛ продолжает расследование этого инцидента.

По данным ЦАХАЛа, за последнюю неделю с территории Ливана было выпущено около 400 ракет и БПЛА. 22 из 27 беспилотников были перехвачены. Данных о количестве перехваченных ракет нет.