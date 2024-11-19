x
19 ноября 2024
|
последняя новость: 09:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 ноября 2024
|
19 ноября 2024
|
последняя новость: 09:21
19 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тревога в центре Израиля, включая Хадеру, Нетанию, Раанану и Герцлию: ракетный обстрел из Ливана

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
Война "Железные мечи"
время публикации: 19 ноября 2024 г., 08:54 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 09:06
Тревога в центре Израиля, включая Хадеру, Нетанию, Раанану и Герцлию: ракетный обстрел из Ливана
David Cohen/Flash90

В 8:53-8:57 19 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Нетании, Хадере, Герцлии, Раанане и многих других населенных пунктах центра Израиля.

ЦАХАЛ подтверждает, что зафиксированы запуски примерно пяти ракет из Ливана. Некоторые из них были перехвачены, но были и падения на израильской территории.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 ноября 2024

410-й день войны: ЦАХАЛ действует в Ливане и Газе. Хронология