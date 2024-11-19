Тревога в центре Израиля, включая Хадеру, Нетанию, Раанану и Герцлию: ракетный обстрел из Ливана
время публикации: 19 ноября 2024 г., 08:54 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 09:06
В 8:53-8:57 19 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Нетании, Хадере, Герцлии, Раанане и многих других населенных пунктах центра Израиля.
ЦАХАЛ подтверждает, что зафиксированы запуски примерно пяти ракет из Ливана. Некоторые из них были перехвачены, но были и падения на израильской территории.
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