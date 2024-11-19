В палестинской деревне Дир Балут избиты двое израильтян, приехавшие туда "по делам бизнеса"

Палестинские полицейские передали израильским военным двух израильтян, заехавшим в деревню Дир Балут и подвергшихся там нападению местных жителей.

По информации сайта 0404.co.il, оба спасенных израильтянина являются жителями Рамлы. Они утверждают, что заехали на палестинскую территорию "по делам бизнеса".

По оценкам медиков, мужчины получили травмы от легких до средней тяжести.

В управлении по гражданским делам в Иудее и Самарии сообщили сайту Ynet о начале расследования обстоятельств инцидента, отметив, что, по мнению палестинской стороны, причиной нападения на израильтян стал денежный конфликт.

ЦАХАЛ блокировал въезды в деревню, ведется розыск участников нападения на израильтян.

Новостная служба "Кан" передала, что речь идет о двух братьях из Рамлы. Только один из них пострадал в результате инцидента, полученные им травмы оцениваются как легкие.