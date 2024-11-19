Опубликованы имена подозреваемых в запуске осветительных боеприпасов в дом Нетаниягу

Вечером 19 ноября были разрешены к публикации имена трех из четырех подозреваемых в запуске осветительных боеприпасов в дом семьи Нетаниягу в Кейсарии. Расследование ведется в отношении контр-адмирала в отставке Офера Дорона, Амира Саде и Итая Яфе.

Радиостанция "Кан Бет" отмечает, что имя четвертого подозреваемого, сына Офера Дорона, по-прежнему запрещено к публикации.

Ранее 12-й канал ИТВ передал, что в Кейсарии была запущена сигнальная ракета, используемая военно-морскими силами. При этом телеканал передал, что подозреваемые утверждают, что речь идет о "несчастном случае", а не о злом умысле.

По словам источников N12, активисты приехали в Кейсарию для того, чтобы провести "церемонию завершения демонстраций, проходивших там в последнее время". По словам друзей задержанных, "активисты понимали, что Нетаниягу и его семья не приедут туда в ближайшее время, и нет смысла продолжать митинговать там". По их словам, "они хотели завершить этот этап демонстраций церемонией, не более того".

Запуск осветительных боеприпасов должен был стать частью "церемонии". Ее участники утверждают, что сознательно выбрали максимально удаленное от дома премьер-министра место, проверили направление ветра, стремясь быть уверенными, что ракеты не полетят в сторону дома. Однако по неизвестной причине ракеты полетели именно туда. "Это была дьявольская ошибка, непостижимая, видимо из-за ветра. Они были в шоке, когда поняли, что одна из ракет упала во дворе дома Нетаниягу", – рассказывают друзья задержанных. По их словам, задержанные понимают, что речь идет об инциденте, который не должен был случиться: "Отношение к этой истории вышло за рамки нормального. В конечном счете, речь идет об акте протеста, не имеющем к насилию никакого отношения".