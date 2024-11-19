Война в Газе в ночь на 19.11.2024: удары по целям на севере сектора

В ночь на 19 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора. Интенсивность боевых действий невысокая.

Артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Джабалии и в Байт-Лахии. Источники в Газе сообщали о стрельбе в южной части города Газа.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 19 ноября.