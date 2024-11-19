x
19 ноября 2024
|
последняя новость: 06:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 ноября 2024
|
19 ноября 2024
|
последняя новость: 06:18
19 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Война в Газе в ночь на 19.11.2024: удары по целям на севере сектора

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
время публикации: 19 ноября 2024 г., 06:10 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 06:12
Война в Газе в ночь на 19.11.2024: удары по целям на севере сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 19 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора. Интенсивность боевых действий невысокая.

Артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Джабалии и в Байт-Лахии. Источники в Газе сообщали о стрельбе в южной части города Газа.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 19 ноября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 ноября 2024

410-й день войны: ЦАХАЛ действует в Ливане и Газе. Хронология