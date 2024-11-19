БПЛА ЦАХАЛа атаковал здание на юге Бейрута. Минздрав Ливана: более 3500 убитых с начала войны

Ливанские источники сообщают, что в ночь на 19 ноября БПЛА ЦАХАЛа атаковал четырехэтажное здание на юге Бейрута. Есть раненые. Возможно, есть убитые. Ведутся работы по расчистке завалов.

Минздрав Ливана передает: 18 ноября в результате израильских атак на ливанской территории были убиты 35 человек, 143 получили ранения. Общее число убитых ливанцев в ходе войны возросло до 3516, раненых – до 14929.