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Израиль

БПЛА ЦАХАЛа атаковал здание на юге Бейрута. Минздрав Ливана: более 3500 убитых с начала войны

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 19 ноября 2024 г., 06:00 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 06:05
БПЛА ЦАХАЛа атаковал здание на юге Бейрута. Минздрав Ливана: более 3500 убитых с начала войны
AP Photo/Hussein Malla

Ливанские источники сообщают, что в ночь на 19 ноября БПЛА ЦАХАЛа атаковал четырехэтажное здание на юге Бейрута. Есть раненые. Возможно, есть убитые. Ведутся работы по расчистке завалов.

Минздрав Ливана передает: 18 ноября в результате израильских атак на ливанской территории были убиты 35 человек, 143 получили ранения. Общее число убитых ливанцев в ходе войны возросло до 3516, раненых – до 14929.

Израиль
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