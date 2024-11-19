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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию трех террористов около Дженина

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 19 ноября 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 14:53
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию трех террористов около Дженина
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают о ликвидации в ходе перестрелки в районе Кабатии, около Дженина, трех вооруженных боевиков террористической группировки.

В сообщении сказано, что в Кабатии военные планировали задержать разыскиваемого террориста, когда из дома, где тот скрывался, по военным был открыт огонь. В итоге разыскиваемый, Раэд Ханайша, вместе с еще двумя боевиками были уничтожены. В доме нашли три винтовки М-16.

Сообщается, что в ходе той же операции были разрушены две лаборатории по производству взрывчатых веществ.

Среди израильских военных и спецназовцев потерь нет.

Ранее министерство здравоохранения ПА сообщало, что в ходе столкновений с израильскими военными около Кабатии, к югу от Дженина, были убиты трое "местных жителей". Убитые – мужчины 24-32 лет. Их имена: Раэд Ханайша, Ануар Сабанэ (Абу Удэ) и Сулейман Тазазаа.

Израиль
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