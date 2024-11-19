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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 19 ноября: прохладно, дожди

время публикации: 19 ноября 2024 г., 05:43 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 05:45
Прогноз погоды в Израиле на 19 ноября: прохладно, дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 19 ноября, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Дожди на севере и в центре, до Негева, временами с грозами. Возможны затопления в низинах. Во второй половине дня дожди ослабнут.

В Иерусалиме – 13-15 градусов, в Тель-Авиве – 15-20, в Хайфе – 15-18, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 15-21, в Мицпе-Рамоне – 12-19, на побережье Мертвого моря – 19-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-19, в Ариэле – 13-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-20, на Голанских высотах – 14-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 60-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В среду ожидается небольшое повышение температуры, переменная облачность, слабые дожди. В четверг-пятницу температура повысится, малооблачно.

Израиль
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