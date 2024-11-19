МАДА: в результате ракетного обстрела центра Израиля легко ранены четыре человека

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в результате ракетного обстрела в районе А-Шарон четыре человека получили легкие ранения осколками стекла.

В 8:53-8:57 19 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Нетании, Хадере, Герцлии, Раанане и многих других населенных пунктах центра Израиля.

ЦАХАЛ подтверждает, что зафиксированы запуски примерно пяти ракет из Ливана. Некоторые из них были перехвачены, но были и падения на израильской территории.

Полиция сообщает, что две ракеты упали на открытой местности вблизи Кфар-Йоны и Раананы.