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Израиль

МАДА: в результате ракетного обстрела центра Израиля легко ранены четыре человека

Война с "Хизбаллой"
Мада
время публикации: 19 ноября 2024 г., 09:39 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 09:49
МАДА: в результате ракетного обстрела центра Израиля легко ранены четыре человека
Yonatan Sindel/Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в результате ракетного обстрела в районе А-Шарон четыре человека получили легкие ранения осколками стекла.

В 8:53-8:57 19 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Нетании, Хадере, Герцлии, Раанане и многих других населенных пунктах центра Израиля.

ЦАХАЛ подтверждает, что зафиксированы запуски примерно пяти ракет из Ливана. Некоторые из них были перехвачены, но были и падения на израильской территории.

Полиция сообщает, что две ракеты упали на открытой местности вблизи Кфар-Йоны и Раананы.

Израиль
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