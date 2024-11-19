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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 19.11.2024: операции в Дженине, около Шхема и Сальфита

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 19 ноября 2024 г., 06:18 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 06:19
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 19.11.2024: операции в Дженине, около Шхема и Сальфита
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 19 ноября действовали в Дженине, около Шхема (в Салэме), около Сальфита (в Искаке), в Калькилии, около Хеврона (в Аль-Аррубе).

Происходили вооруженные столкновения. В Дженине ночью была прервана подача электроэнергии.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 19 ноября.

Израиль
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