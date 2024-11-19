"Хизбалла" заявила об успешном поражении "военной цели" в Тель-Авиве с помощью ракет и БПЛА

Террористическая организация "Хизбалла" распространила заявление, в котором взяла на себя ответственность за атаку на "военную цель" в центре Израиля.

В заявлении говорится, что боевики организации атаковали подразделение военной разведки на базе "Тель-Хаим", расположенной в 120 километрах от ливанской границы.

Атака, как утверждает "Хизбалла" была осуществлена с применением ракет и "роя" ударных беспилотников.

Около 21:00 в центре Израиля была активирована система раннего предупреждения в центре Израиля. Сирены звучали от Нетании до Ришон ле-Циона. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ракета класса "земля-земля" была перехвачена силами ПВО. При столкновении с противоракетой ливанская ракета распалась на несколько частей, обломки упали на границе Рамат-Гана и Бней-Брака, причинив значительный материальный ущерб. В результате обстрела были ранены пять человек, состояние одной из раненых тяжелое.