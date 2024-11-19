Проливные дожди на севере Израиля привели к затоплениям в низинах. Было перекрыто 2-е шоссе при движении в южном направлении в районе Зихрон-Яакова (водителей направляли в объезд по 67-й трассе), затопило значительные территории в Ор-Акиве, Хоф а-Кармеле и Мааган Михаэле.

В связи с затоплением были эвакуированы учащиеся школы в Мааган Михаэле, сообщает Ynet.

Отмечается также, что в Зихрон-Яакове за четыре часа сегодня выпало рекордное для Израиля суточное количество осадков – 196 мм.

В настоящее время дожди ослабли. Ожидается, что к завтрашнему дню они прекратятся.