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Израиль

Проливные дожди на севере Израиля привели к затоплениям

Погода
Дожди
время публикации: 19 ноября 2024 г., 14:08 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 14:27
Проливные дожди на севере Израиля привели к затоплениям
Flash90

Проливные дожди на севере Израиля привели к затоплениям в низинах. Было перекрыто 2-е шоссе при движении в южном направлении в районе Зихрон-Яакова (водителей направляли в объезд по 67-й трассе), затопило значительные территории в Ор-Акиве, Хоф а-Кармеле и Мааган Михаэле.

В связи с затоплением были эвакуированы учащиеся школы в Мааган Михаэле, сообщает Ynet.

Отмечается также, что в Зихрон-Яакове за четыре часа сегодня выпало рекордное для Израиля суточное количество осадков – 196 мм.

В настоящее время дожди ослабли. Ожидается, что к завтрашнему дню они прекратятся.

Израиль
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