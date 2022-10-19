Ганц заявил европейским послам, что Израиль не будет поставлять Украине системы ПВО
время публикации: | последнее обновление:
Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами Евросоюза, что политика Израиля в адрес Украины не изменилась и Израиль не будет поставлять Украине оборонительное вооружение, в том числе системы ПВО.
Ганц заявил, что Израиль передал Киеву предложение разработать специально для Украины системы предупреждения о ракетных обстрелах или об угрозе беспилотников для защиты гражданского населения.
По словам Ганца, Израиль продолжит оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.
adv_11 incontent_1
adv_12 m_ar_1
Накануне газета "Гаарец" сообщала, что министр обороны Ганц отменил телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
adv_13 m_end_ar_wwh
adv_14 ar_middle_wwh
adv_15 ar_middle_yandex
adv_16 ar_middle_mobile_yandex