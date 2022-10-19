Ганц заявил европейским послам, что Израиль не будет поставлять Украине системы ПВО

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами Евросоюза, что политика Израиля в адрес Украины не изменилась и Израиль не будет поставлять Украине оборонительное вооружение, в том числе системы ПВО.

Ганц заявил, что Израиль передал Киеву предложение разработать специально для Украины системы предупреждения о ракетных обстрелах или об угрозе беспилотников для защиты гражданского населения.

По словам Ганца, Израиль продолжит оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.

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Накануне газета "Гаарец" сообщала, что министр обороны Ганц отменил телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым.