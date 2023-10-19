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    В Израиле

    СМИ: террористы, убивавшие израильтян 7 октября, был под воздействием "наркотика джихада"

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    СМИ: террористы, убивавшие израильтян 7 октября, был под воздействием
    Yossi Zamir/Flash90     СМИ: террористы, убивавшие израильтян 7 октября, был под воздействием
    Wikipedia.org. Фото: Staff Sgt. Christopher Brown

    Террористы, участвовавшие 7 октября в нападении на израильтян, были под воздействием наркотического стимулятора "каптагона" (он же фенетиллин, амфетилин или в просторечье "кокаин для бедных" и "наркотик джихада"), пишет на сайте N12 военный обозреватель "Кешет" и "Мако" Нир Двори.

    Этот наркотик ранее использовали боевики "Исламского государства" и других салафитских группировок в Ливане и Сирии. Находясь под воздействием "каптагона", боевики должны были действовать с особым хладнокровием и безразличием к жертвам. Кроме того, этот препарат подавляет аппетит и помогает сохранять бодрость в течение длительного времени.

    Таблетки "каптагона" были найдены в одежде убитых боевиков, о его применении на допросах говорили захваченные террористы, отмечается в публикации.

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    Производство "каптагона" пережило взрывной рост в 2011-2013 годах в Сирии вследствие двух факторов. Во-первых, воюющим сторонам в гражданской войне были нужны психостимулирующие вещества, позволявшие военнослужащим дольше бодрствовать и быстрее реагировать на изменения обстановки. Во-вторых, сирийское государство столкнулось с падением доходов и ростом расходов вследствие охватившей страну гражданской войны и наложенных на правительство Сирии западных санкций. По-видимому расширение централизованного производства фенетиллина, выпускаемого в виде узнаваемой таблетки, имитировавшей оригинальный немецкий препарат, до некоторой степени решало обе проблемы. В марте 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США объявило о наложении санкций на ряд граждан Сирии и Ливана, в том числе двух племянников Башара аль-Асада, в связи с их участием в производстве и распространении нелегального "каптагона". В документе также была отмечена роль брата президента Маэра аль-Асада, уже находящегося под санкциями Управления с 2011 года.

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    В 2022 году доходы от экспорта "каптагона" из Сирии оценивались примерно в 30 миллиардов долларов.

    В последние годы этот наркотик популярен в секторе Газы.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Октября 2023
    Представитель ЦАХАЛа подтвердил: террористы, пришедшие в Израиль из Газы, обезглавливали детей
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 Октября 2023
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