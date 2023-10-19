"Будто колокольчики звенят". Истории израильтян, похищенных террористами

Террористы удерживают в заложниках в секторе Газы более 200 человек – в основном израильтян, хотя есть среди них и иностранцы. В чудовищных условиях этого плена оказались старики, женщины, дети, даже младенцы. Некоторые – люди с хроническими заболеваниями, которым необходимы для поддержания жизни медицинские препараты. Семьи похищенных не знают, как обращаются сейчас с их близкими, не знают, увидят ли они их когда-либо снова.

Все еще не установлены судьбы многих пропавших без вести. Их семьи надеются, что они в числе похищенных, а не погибших. Хотя иногда приходится слышать от родственников убитых: "Хорошо, что не плену".

Кибуц Нир-Оз, расположенный около границы сектора Газы. На сегодняшний день в списке похищенных или пропавших без вести местных жителей 78 имен. Каждый четвертый из них старше 75 лет.

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Вот несколько историй израильтян, которые сейчас, вероятнее всего, находятся в руках террористов в секторе Газы. Записала Алла Гаврилова.

Дита Хейман, 84 года. Кибуц Нир-Оз. "Ее все называли бабушкой". Рассказывает дочь Диты, Нета

Дита – одна из основателей кибуца. В юности она много лет работала в яслях с маленькими детьми, а потом, когда родились свои, переквалифицировалась в социальные работницы. Дита работала с трудными подростками, потом заведовала отделом помощи семьям при суде Беэр-Шевы. Когда ей исполнилось 67 лет, она перешла с государственной службы в некоммерческую организацию, где работала до 80 лет.

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У Диты четверо детей, 12 внуков, пять правнуков и множество "приемных внуков". Нета рассказывает, что и внуки мужа Диты, и дети от второго брака бывшего мужа одной из дочерей женщины, все называли ее бабушкой.

"Она такой человек, она готова всем быть бабушкой", – говорит Нета.

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Все дети Диты уехали из кибуца, но сама Дита всегда говорила, что это ее дом, и она никуда уезжать не собирается.

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Утром 7 октября дочери Диты говорили и переписывались с ней почти до 10 утра. Она была в защищенной комнате.

"Мама любит порядок, у нее в защищенной комнате была вода и даже какое-то печенье. Правда, я не знаю, выходила ли она в туалет. Но мама думала, что комната запирается изнутри, теперь-то мы знаем, что это не так. Я не знаю, откуда ее забрали – прямо из комнаты или с улицы, потому что кто-то из соседей говорил, что видел ее во дворе. Но точно мы про это не знаем", – говорит Нета.

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Незадолго до 10 часов утра Дита перестала отвечать на звонки и сообщения.

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Семья ничего про нее не знала до 10 октября, когда племянник Диты нашел в одном из телеграм-каналов видео, на котором видно, как женщину ведут за руку и сажают в машину хамасовцы. В тот же вечер к детям Диты пришел представитель ЦАХАЛа и сказал, что их мать похищена, но никто не знает, где она и осталась ли после похищения в живых.

84-летняя Дита нуждается в постоянном приеме лекарств.

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Карина Араев, 19 лет. Военнослужащая на базе ЦАХАЛа "Нахаль-Оз". "Если я не выживу, позаботься о родителях". Рассказывает старшая сестра Карины, Саша

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"Карине 19, но она еще совсем ребенок. Дарит мне мягкие игрушки, обклеивает свою комнату постерами и наклейками, она очень наивная и добрая, она даже тараканов убивать не готова. И она все время за всех беспокоится, она всегда просит меня и родителей писать ей, когда мы, например, поздно откуда-то возвращаемся домой. Когда она родилась, мне было пять лет, и с того самого момента, как я пришла в больницу, чтобы на нее посмотреть, мы стали лучшими подругами. Она вообще очень дружелюбная, у нее были подружки и в школе, и в нашем районе, и очень быстро появились подруги в армии. Мы сейчас ездили на шиву к родителям одной из них", – рассказывает Саша.

7 октября Карина позвонила с базы старшей сестре в 6:30 утра и сказала, что она и еще несколько десятков девочек находятся в "мигуните" – в защищенном помещении на базе. Через некоторое время Карина снова позвонила и сказала, что происходит что-то более серьезное, чем обстрел, но попросила пока не волновать родителей. Еще через десять минут Карина позвонила в семейный WhatsApp и сказала, что базу, видимо, захватили террористы, она слышит перестрелки и крики на арабском. Среди тех, кто был в "мигуните", почти ни у кого не было оружия.

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Потом Карина написала сестре: "Если я не выживу, позаботься о родителях. И продолжайте жить". А в 7:40 в семейном чате появилось последнее сообщение: "Террористы уже здесь".

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Потом военнослужащие, которым удалось выжить, рассказывали, что террористы бросили в "мигунит" гранату.

Получив последнее сообщение, родители Карины бросились в полицию, звонили в армию. Все командиры Карины были в ту субботу в увольнительной. Девушки, с которыми она служит, не отвечали. Когда Саша дозвонилась до армии, ей сказали, что с базой пропала связь и пока больше ничего не известно.

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Как и большинство других родственников пропавших, Саша и ее родители начали просматривать телеграм-каналы, и уже вечером в субботу нашли видео, на котором мама узнала Карину. На этом видео она и еще несколько девушек-военнослужащих находятся в машине, у Карины разбито лицо, а террористы кричат по-арабски, что "вы еще ничего не видели, дальше будет хуже".

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В ночь на понедельник в дом Араевых пришли представители ЦАХАЛа и сказали, что, по их данным, "Карина в плену у террористической организации".

"Родителям, конечно, очень тяжело. Мама не может ни есть, ни пить. Я стараюсь их поддерживать, как просила Карина. Дедушка, который пережил Холокост, все время спрашивает, дают ли пленным хлеб и воду, а я не знаю, что ему ответить", – говорит Саша.

Кармель и Ярден, кибуц Беэри. "Муж Ярден с трехлетней дочерью сутки прятался в лесу и говорил ребенку, что они играют в прятки". Рассказывает двоюродный брат Кармель, Гиль

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Утром 7 октября в доме Кинерет и Эшеля Гат в кибуце Беэри было людно. У них гостил сын Алон с женой и Ярден с трехлетней дочкой Гефен, а также их дочь, 39-летняя Кармель, которая за несколько дней до того вернулась из Индии, где жила несколько месяцев.

Дом семьи Гат расположен в первом ряду домов кибуца, очень близко к забору. Террористы вошли к ним в дом в 10 утра. Эшелю удалось спрятаться в ванной комнате. Террористы стреляли в дверь, но пожилой мужчина нашел угол, который не простреливался, и через щели в ставнях мог наблюдать за тем, что происходило во дворе.

Эшель увидел, как из дома вывели его дочь, Кармель. Про Кармель мы с тех пор ничего не знаем, но в ЦАХАЛе считают, что она похищена.

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Второй из дома вывели мать Кармель, Кинерет.

"Мы несколько часов ничего про нее не знали, но я нашел российский канал в телеграме, где публиковали все снятые ХАМАСом видео, даже самые ужасные. И на одном из видео я увидел мою тетю, которую босой ведут по кибуцу боевики. У нее связаны руки, и вместе с ней ведут еще трех человек. Я сначала обрадовался, но вскоре обнаружил еще одно видео. На нем тетя Кинерет и еще три человека лежат на земле. Они явно мертвы", – говорит Гиль.

Гиль переслал все эти видео армии. Пять дней спустя семье Гатов сказали, что, судя по координатам телефонов, Кармель и Кинерет похитили, и они находятся в Газе. Еще через несколько дней тело Кинерет опознали.

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"Мы уже поняли, что телефоны могли просто забрать, и даже не знаем, как опознали тело тети Кинерет. И не уверены до сих пор, что Кармель жива и в плену".

Когда в 10 утра террористы ворвались в дом семьи Гатов, Алон, его жена Ярден и трехлетняя Гефен сидели в защищенной комнате. Террористы пытались туда ворваться, и тогда Алон вышел и сказал, что больше там никого нет. Террористы начали стрелять, и Ярден с Гефен на руках вышла из комнаты. Всех троих посадили в джип и повезли в сторону Газы. По дороге террористы увидели израильский танк и, не знав, что в танк уже захвачен их товарищами, запаниковали. Алон и Ярден, воспользовавшись моментом, выскочили из машины, но Ярден поняла, что не убежит далеко босиком с ребенком на руках, передала дочку Алону и отстала от них. В последний раз Алон, убегая с дочерью, видел жену, когда та пыталась спрятаться от погони и пуль за деревом.

Позже братья Ярден нашли это место, но не обнаружили там ни тела женщины, ни следов борьбы. С тех пор никто не знает, что стало с Ярден. Семья надеется, что она в плену. У Ярден есть второе, немецкое гражданство, и ее семья рассчитывает, что это сохранит ей жизнь.

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Тем временем Алон и Гефен спрятались в лесу. Алон, который хорошо знает местность, сказал дочери, что они играют в прятки. Уже ночью, после заката, они пошли в сторону Беэри. К воротам кибуца они подошли в 7 утра, Алон взял у кого-то телефон и позвонил отцу.

"Кармель занимается альтернативной медициной, работает с детьми и взрослыми. Она очень общительная, любит путешествовать, везде заводит друзей. Ее друзья сейчас создали группу, где все пишут, воображают, как она и в плену сохраняет спокойствие и равновесие, как помогает взрослым и играет с детьми. Мы очень на это надеемся. Вчера мы прощались с ее мамой, Кинерет. Мы пока не можем ее похоронить, потому что Беэри все еще закрытая военная зона, но мы устроили церемонию прощания, и нам очень не хватало Кармель", – говорит Гиль.

Мейрав Таль, 53 года. Нир-Оз. "У нее такой смех, будто колокольчики звенят". Рассказывает сестра Мейрав, Керен

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Мейрав жила в Ришон ле-Ционе, но 7 октября была в кибуце Нир-Оз, у своего партнера, Яира Яакова. Они часто ездили друг к другу по выходным.

В 6:30 утра 7 октября Мейрав переписывалась с сестрами, матерью и двумя взрослыми детьми в семейном чате. Они с Яиром были в защищенной комнате. В 7 часов утра сестры перезвонили ей и сказали, что ходят слухи о проникновении террористов, Мейрав сказала, что в кибуце уже слышна стрельба. В 9:20 она оставила семье голосовое сообщение: "Пожалуйста, спасите нас. Помогите. Они ходят по дому и кричат "Ахмад, Ахмад". Срочно позвоните в полицию". Это было ее последнее сообщение.

Вскоре семья Мейрав нашла видео, на котором видно, как Мейрав и Яира выводят из дома.

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Дети Яира, 12 и 16 лет, которые живут с его бывшей женой, утром в субботу были дома одни. В течение нескольких часов они говорили по телефону с матерью и отцом. В последний раз сын позвонил отцу в 9:18. После этого матери детей позвонили террористы и дали мальчику сказать маме, что их с сестрой увозят в Газу.

"У нее такой смех, будто колокольчики звенят. Она сама вырастила детей, открыла бизнес, управляет им. Она очень сильная. И мы очень надеемся на ее силы", – говорит Керен.